»Nasilje nad ženskami žal odmeva le ob hujših primerih«

Nasilje nad ženskami je zasidrano tudi med zelo mladimi, naši kraji niso izjema. Te dni je tržaški dnevnik Il Piccolo poročal, kako je pred nekaj manj kot dvema tednoma skupinica fantov (po vsej verjetnosti mladoletnih) na Proseku, nedaleč stran od vaškega spomenika nadlegovala štirinajstletno dekle. Štiri ali pet najstnikov naj bi jo obkolilo in jo zasmehovalo, eden izmed njih naj bi jo začel otipavati in s kretnjami oponašal spolni odnos, medtem ga je drugi prijatelj posnel s pametnim telefonom. Vsi naj bi bili pod vplivom alkoholnih hlapov. Mama štirinajstletnice je primer prijavila, primer preiskujejo tržaški karabinjerji, je še pisalo v dnevniku.

Žal pa vprašanje v glavnem odmeva le ob hujših primerih, ko je že prepozno, medtem ko se o številnih in med sabo različnih odtenkih nasilnega, grobega in nespoštljivega ravnanja govori premalo. Tako je prepričana psihologinja Irena Semi, doma iz Nabrežine, ki se izpopolnuje v kriminologiji in kot varnostnica družbe Delta Sis dobra tri leta bdi na zabavah na Krasu in Tržaškem. Zato tudi s skupino strokovno podkovanih kolegov v širši okolici na različnih koncih prireja informativna srečanja in tečaje samoobrambe.

Na zabavah, ki jim poklicno prisostvuje, se je prepričala, da so odnosi med mladimi vse manj sproščeni in pogosto primanjkuje prava količina medsebojnega spoštovanja, ki bi morala veljati med pripadniki obeh spolov, je zaupala. Manjka zlasti neka vmesna mera, je ocenila. Ali se fanti dekletom na večernih druženjih sploh ne približajo in jih opazujejo le od daleč ali pa do njih stopijo preveč agresivno, brez nikakršne zavore, je opisala sogovornica.

To gre tudi pripisati dejstvu, da se je po pandemiji na splošno polastil strah, da ne bi kaj zamudili. Vse mora zato potekati hitro, brez zadržkov, pričakovanja so vedno zelo visoka. Manjših zabav ni več, prazniki morajo biti veliki in odmevni, na njih je veliko alkohola, ki marsikdaj segreje situacijo, je pojasnila Irena Semi. Mladi, ki so v glavnem stari od 14 do 22 let, na zabave velikokrat pridejo že pijani, najraje segajo po koktejlih in močnih žganih pijačah. Zasačili pa so tudi posameznike, ki so prišli pod vplivom mamil, je bila iskrena.

