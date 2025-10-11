Našli pogrešanega petnajstletnika

V Trstu so svojci ves dan pogrešali 15-letnika, v večernih urah so ga nabrežinski karabinjerji izsledili na Krasu.

Vest o izginotju je na družbenih omrežjih objavil njegov oče. Od doma je fant odšel danes zjutraj, je zapisal. Ko sva se z ženo vrnila domov iz službe, sva našla njegovo sporočilo, da je odšel od doma zato, da bi si »razjasnil misli«. Doživlja eksistenčno krizo, je še zapisal oče, zato je prosil za pomoč kogarkoli, bi ga bil videl.

V večernih urah dobra novica. Fanta so karabinjerji živega in zdravega našli na območju Vejne.