Našli truplo Stanke Mokole

Truplo, ki so ga sinoči odkrili v kraški dolini med Briščami in Samatorco, je pogrešane Stanke Mokole. Truplo je bilo v razpadajočem stanju, na njem naj ne bi ugotovili znakov nasilne smrti. Karabinjerji vsekakor še dalje preiskujejo okoliščine izginotja in tragične smrti 69-letnice. Pogrešanka je bolehala za Alzheimerjevo boleznijo.

Po njenem izginotju 16. junija so naslednjega dne sprožili obsežno iskalno akcijo med Saležem in Trnovco, kjer so jo nazadnje opazili na sprehodu. V njej so sodelovali gasilci, gorski in jamarski reševalci, prostovoljci civilne zaščite in domačini, pokojnico so iskali tudi s helikopterjem, droni in psi, izurjenimi za iskanje ljudi.

Po več dneh intenzivnega iskanja so iskalno akcijo prekinili. Danes pa je javnost na zahodnem Krasu, kjer je bila Stanka Mokole še posebej aktivna in poznana, pretresla novica o tragičnem odkritju.

Vsestransko aktivna na družbeno-kulturnem in političnem področju, vesela in družabna. Taka je bila Stanka Mokole. Rojena v Prečniku leta 1954 v zavedni slovenski družini, se je že pri enaindvajsetih letih aktivno vključila v lokalno politiko in na listi Komunistične partije Italije kandidirala v občinski svet Občine Devin-Nabrežina. Občane je tam zastopala celih 14 let, po razpadu KPI na listi Stranke komunistične prenove.