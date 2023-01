Nasprotniki žičnice nabrali skoraj 23 tisoč evrov

Odbor nasprotnikov žičniške povezave No Ovovia je s kampanjo skupinskega financiranja (t.i. crowdfunding) za kritje sodnih stroškov v bitki proti žičnici nabral skoraj 23 tisoč evrov. Aktiviste je v dvajsetdnevni spletni nabirki podprlo več kot 500 darovalcev. »Takega uspeha nismo pričakovali. Cilj smo nastavili na deset tisoč evrov. Vsoto smo sicer presegli že v prvih dneh nabirke,« je pojasnil predstavnik odbora William Starc na današnjem javnem srečanju. Dodal je, da bo pravna pot zelo verjetno zahtevala bogatejši sklad, a da je prejeta vsota odličen začetek. Odbor ima odprt transakcijski račun na etični banki, kjer še naprej sprejema prispevke.

Odbor je včeraj ponovno opozoril na meglenost informacij, ki jih občina posreduje javnosti v zvezi z načrtom za izdelavo žičniške povezave. V teh dneh je na primer občina prvotni rok za vložitev ponudb v razpisu za izvajanje del preložila za dva tedna.

Že mesec dni je mimo odkar je občina odobrila spremembo v prostorskem načrtu, a dokumenta še niso objavili v deželnem Uradnem listu. Objava je namreč predpogoj za vložitev opomb.

Odbor bo v pravnem nastopu zastopala odvetniška pisarna iz Rima. »Tržaška pisarna bi namreč bila pod vplivom lokalnih institucij. Domači odvetniki večkrat zastopajo občino, zato bi jih zastopanje našega odbora zelo verjetno postavilo v zadrego,« je pojasnil Starc.

Hvaležni prostovoljci se bodo, kot obljubljeno na spletni strani, oddolžili dobrosrčnim darovalcem z nalepkami, zastavami in drugim promocijskim materialom, ki ga bo mogoče prevzeti jutri med 17. in 19. uro na sedežu društva Zeno v Rojanu, v četrtek med 16. in 18. uro na sedežu združenja AUSER v Ex Pavan v Ulici Frausin, v petek med 17. uro in 19.30 v baru in knjigarni Knulp, v soboto med 10.30 in 12.30 v Prosvetnem domu na Opčinah in v nedeljo med 10. in 12. uro v barkovljanskem društvu v Ulici Bonafata. Na srečanjih bodo med drugim delili informacije o tem, kako oddati opombe in pomisleke na račun načrta.