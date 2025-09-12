Nasprotniki žičnice se veselijo zmage, na občini pa razmišljajo, kako naprej

Dan po objavi razsodbe Deželnega upravnega sodišča (DUS), po kateri je njegov predsednik Carlo Modica de Mohac di Grisì zavrnil dva okoljska postopka (postopek presoje vplivov na okolje in postopek presoje vpliva za zaščiteno območje Natura 2000), ki sta pogoj za odobritev projekta gradnje kabinske žičnice, na občini preučujejo 200 strani obsežno dokumentacijo. In »tuhtajo«, kako naprej. Možnosti sta dve: Občina Trst se lahko zoper razsodbo, v kateri je sodnik zapisal , da žičnica ne bi dovolj ugodno vplivala na javno korist, pritoži na državni svet (vrhovno upravno sodišče) ali pa začne vse znova. Kljub trenutni negotovosti župan Roberto Dipiazza ostaja miren. »Naša pravna služba preučuje, če se nam splača vložiti pritožbo zoper odločbo sodišča ali pa na novo naredili okoljsko oceno. Odločitev bo padla v prihodnjih dneh. Odločitev DUS nas ne bo ustavila,« je po telefonu situacijo pokomentiral župan, ki je tudi spomnil, da je v svoji dolgi županski karieri videl veliko pritožb občanov in različnih združenj.

Na drugi strani se tožeče stranke (okoljevarstvena združenja) in njihova odvetnica Laura Polonioli iz Bocna veselijo strateške zmage. Odvetnica nam je zaupala, da je izredno vesela, saj je tožbo zoper Občino Trst zasnovala prav na analizi izpusta CO2. »Občina Trst je v svoji analizi utemeljevala, da bi bila kabinska žičnica koristna, ker bi zmanjšala število avtomobilov na cesti in s tem tudi izpust CO2. To, da je sodnik sprejel naše argumente o minimalnih razlikah, me izredno veseli. Še več, sodnik je jasno napisal, da izračunano znižanje izpustov CO2 ne prinaša toliko pozitivnih koristi na zdravje ljudi in na okolje, da bi ti upravičevali škodo na področju bioraznolikosti, ki bi jo na območju gozda Boved povzročila gradnja žičniške infrastrukture,« je pristavila odvetnica in v isti sapi dodala, da v tem trenutku ne zavida občinski pravni službi, saj je v zelo neprijetnem položaju. Na vprašanje, če je pripravljena nadaljevati pravni boj, če bo Občina Trst vložila pritožbo, je dejala, da absolutno da, saj boja ne bi bilo prav zapustiti na polovici.