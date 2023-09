Nasprotniki žičniške povezave protestirali pred deloviščem

Na Furlanski cesti je tržaška občina začela s sondažnimi vrtanji na območjih, kjer naj bi tekla žičniška povezava med Barkovljami in Krasom. Poverjeno podjetje je postavilo stroj za vrtanje, občina pa je poskrbela za signalizacijo in s semaforjem uredila izmenično enosmerno vožnjo. Vse prej kot tekoče pa je potekal promet danes dopoldne, ko so na kraj prispeli domačini in drugi demonstranti, nasprotniki žičniške povezave. Dogajanje so nadzorovali karabinjerji.

»Živimo na Ulici Pertsch, prav nad točko, kjer naj bi postavili nosilni steber V6,« sta povedali Marisa Crismani Bartoli in Fabiana Topan, »v nakup hiš na tej lokaciji smo družine vložile veliko denarja, prepričane, da bo to dobra investicija in da bomo objeti v naravo živeli boljše. Zdaj pa namerava občina uničiti okolje, kjer živimo.«

Sredi ceste so se nekateri okoljevarstveniki postavili s korenjem v rokah in se približevali strojem ter delavcem. Karabinjerji so zato ustvarili človeško verigo in demonstrantom onemogočili dostop do delovišča. Promet je bil zato več ur upočasnjen. Nekateri vozniki, v znak solidarnosti z demonstranti, niso upoštevali semaforja in še bolj upočasnili promet.

