Nasprotujejo prodaji objektov med Prosekom in Križem

Rajonski svetniki za zahodni Kras nasprotujejo načrtom tržaške občine, ki želi prodati nekatere stavbe v njeni lasti, ki se nahajajo na območju med Prosekom in Križem. V rajonskem svetu je Roberto Cattaruzza (Levica) predstavil predlog, v katerem Občino Trst vabi, naj spremeni svoje načrte in zgradbe raje nameni v korist občanov. Nekatere stavbe je občina dala na dražbo pred vrsto let. Nekatere je tudi prepustila večletni degradaciji, posledično bi njihova sanacija zahtevala visoko investicijo. Med temi je denimo nekdanji dom za ostarele v Naselju sv. Nazarija Don Marzari.

Po novem občina načrtuje tudi prodajo nekdanjega sedeža rajonskega sveta na Proseku in stavbo, v kateri deluje poštni urad v Križu. V proseški stavbi, kjer je desetletja deloval rajonski svet, se je rodil glasbenik, igralec in televizijski voditelj Lelio Luttazzi. Gre torej za kraj kulturnega in zgodovinskega pomena, opozarja Cattaruzza. Prodaja kriške stavbe, v kateri domuje poštni urad, pa bi pomenila ukinitev pomembne storitve v vasi.

V dokument s seznamom imovin, ki bi jih Občina Trst prodala, so čini zapisali, da je med temi tudi »nekdanji« kriški poštni urad, ta pa je še vedno odprt, je opozoril predsednik zahodnokraškega rajonskega sveta Pavel Vidoni. »To, da piše, da gre za bivši urad, ni res. Poleg tega nas glede njegove prodaje niso vprašali za mnenje in s tem kršili občinski pravilnik,« je poudaril. Kar se tiče nekdanjega sedeža rajonskega sveta na Proseku, so občini pred časom predlagali, da bi tam odprli slovenske jasli, saj v bližini deluje tudi vrtec, je spomnil Vidoni. »Tudi takrat nismo prejeli nobenega odgovora,« je še dejal ter še sam poudaril, da rajonski svet močno nasprotuje dražbi.