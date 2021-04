Natečaj ITS bo tudi letos iskal modne upe

International Talent Support (ITS), dogodek iskanja novih modnih upov, ne bo klonil pred nevidnim sovražnikom - pandemijo novega koronavirusa, ki nas spremlja že leto dni. Dvajseti rojstni dan bo obeležil s spletno serijo o zgodovini modnega natečaja, ki jo bodo na YouTube kanalu predvajali od konca maja do oktobra, in s finalnim modnim dogodkom, ki bo na programu predvidoma konec oktobra. Ta bo potekal delno v živo, delno na daljavo, ob tisti priložnosti pa bodo predstavili akademijo, ta bo med drugim služila tudi kot muzej, ki ga v Ul. Cassa di Risparmio nameravajo odpreti prihodnje leto.

Podrobnosti letošnje izdaje modnega dogodka je na včerajšnjem srečanju s predstavniki medijev v deželni palači predstavila Barbara Franchin, idejna snovateljica odskočne deske za mlade. »Čeprav se sliši noro, da bomo v teh kriznih časih organizirali dogodek, se mi zdi prav, da zremo v prihodnost. Usmerjenost v prihodnost je že od vsega začetka naše poslanstvo. Letošnje leto bo za nas prehodno, pospremilo nas bo do odprtja večnamenskega prostora ITS Arcademy, ki bo leta 2022 zaživel na sedežu Fundacije CRTrieste,« je uvodoma dejala Franchinova.