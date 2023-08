Navdih išče v medčloveških odnosih

V etru se že nekaj časa vrti nov videospot tržaškega kantavtorja, kitarista in pevca Paola Bembija, ki se tokrat predstavlja s singlom Silenzi (Tišine) iz albuma Un sogno che rivive (Oživete sanje). V domačem Rojanu se v dvorišču nekdanje tovarne Stock 84 spogledujeta dekle in fant, Alice Masè in PUNTìNO (Simone Forte), ki ob poslušanju glasbe ne spregovorita in se naposled razideta.

Album je na YouTube kanalu sicer izšel pred dvema letoma. Dober odziv je Bembija prepričal, da je nekatere pesmi obogatil z videospotom. Pri singlu Silenzi je seveda sam prispeval glasbo, besedilo in produkcijo, pri kateri je sodeloval s Cristianom Norbedom, ki ga med drugim spremlja na klaviaturah z Maxom Gelsijem (bas) in Carlom Bonazzo (bobni). Za režijo je poskrbel Ronnie Roselli, post-produkcijo pa je urejalo tržaško podjetje Video900.

Kako je nastal album?

Album je povzetek dolge zgodbe. Začel sem pisati pesmi pri dvajsetih letih in vedno sem to počel kot samouk, čeprav sem imel za sabo akademsko pot klasične glasbe. Ti dve stvari sta zelo različni. Skladateljsko delo je zahtevno, treba je ustvarjati, najti svoj slog, kar pomeni ure vaj, poslušanja, snemanja, urejanja stvaritev, veliko zavrženih idej ... nato pa, ko nastane nekaj vrednega, nastopi čas priredbe, produkcije in predstavitve.

Album je izšel leta 2021 in vsebuje 10 skladb, napisanih v zadnjih desetih letih, med rockom in popom, s spevnimi melodijami in zgovornimi besedili. Zakaj ste se odločili, da javnosti ponudite v poslušanje in ogled prav single Silenzi?

Srečanje z mladim producentom iz Trsta, Cristianom Norbedom (med drugim producent znanih italijanskih pevcev kot so Marco Mengoni, Elisa, Alessandra Amoroso, Francesca Michielin), mi je dalo zagon, da sem zaključil to poglavje in ustvaril album z neizdanimi skladbami. V albumu je veliko instrumentalnih delov, s kitarskimi solažami in vzponi, kar me morda postavlja v nasprotje s sodobno glasbeno sceno, a zvok in aranžmaji so precej sodobni. Pesem za videospot je sicer izbral režiser Ronni Roselli, ker ga je najbolj navdihovala. Strinjal sem se, ker je četrti singel iz albuma, ki ga želim izdati, prav Silenzi, pop balada z dolgo kitarsko solažo v zaključku.

Od kod navdih za besedila in glasbo?

Besedila mojih pesmi pogosto odražajo razmišljanja o medčloveških odnosih. Silenzi je razmišljanje o ločevanju. Koliko je boleča ločitev od nekoga? Družinskega člana, prijatelja, ljubezni ... Seveda se trudimo, da bi do tega ne prišlo, vendar včasih pride do neizogibnega in potem se sprašujemo, zakaj. Ločitev je sicer nujna za napredovanje, dozorevanje in za boljši stik s samim seboj, nas okrepi in postanemo manj ranljivi. Iz pretrganega odnosa pa bo vedno ostala tanka nit, ki bo večno povezovala dve duši, to nit predstavljam s podobo tišine.