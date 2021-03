Naveličani pouka na daljavo

Nahrbtniki, ki za osnovnošolske otroke približno teden dni, za dijake in dijakinje višjih srednjih šol pa v bistvu od začetka šolskega leta redno ostajajo prazni. Čeveljčki in telovadni copati, ki jih po novem pristanku v rdeči coni skoraj nihče ne obuje več, ker so v domačih zasilnih učilnicah copati več kot dovolj. Vse to in še kaj so nekateri starši v nedeljo dopoldne s sabo prinesli na Veliki trg, kjer se je zbralo nekaj več kot dvesto ljudi. Pred sedežem Prefekture so spet glasno protestirali proti pouku na daljavo. Na slikovitem prizorišču na tržaškem mestnem nabrežju se je znašel tudi računalnik, ki je za mnoge družine postal simbol nočne more brez konca.

Tokrat je shod organiziral starševski odbor Scuola in presenza, organizirani vikend protestov je potekal v raznih italijanskih mestih. Med državnimi »botri« protestov je tudi psihiater Paolo Crepet. Ta je prepričan, da bi se lahko izognili ponovnemu zaprtju šol, če bi vlada ukrepala bolj premišljeno. Na trg so starši s sabo pripeljali tudi več otrok, ki pogrešajo svoje sošolce in sošolke.