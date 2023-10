Navijači glasno protestirali pred Mestno hišo

Med današnjim zasedanjem tržaškega mestnega sveta se je pred Mestno hišo pojavilo nekaj sto navijačev nogometnega tretjeligaša Triestine. S transparenti in vzklikanjem so izrazili svoje kritike na račun župana Roberta Dipiazze in njegove ekipe, in sicer zaradi težav z vzdrževanjem zelene površine stadiona Nereo Rocco. Delegacija navijačev je vstopila v občinsko palačo in se pogovorila s pristojno za športno infrastrukturo Eliso Lodi, medtem pa jih je na trgu obiskal predstavnik opozicije Francesco Russo.

Triestina je v prvem delu letošnje sezone primorana igrati domače tekme v Fontanafreddi pri Pordenonu, ker je zelenica tržaškega stadiona v slabem stanju. Kriv je bil julijski koncert skupine Maneskin, po katerem površine igrišča še niso popravili. Navijače pa je pred časom dodatno razkačila napoved občine, da bo stadion junija prihodnje leto gostil nov koncert, ravno v času, ko naj bi ekipa predvidoma igrala tekme končnice za napredovanje.