»Ne bomo dovolili, da bi tarife poskočile«

Negotovosti, na katere je samo pred kakim tednom zaskrbljeno namigovala repentabrska županja Tanja Kosmina, so pridobile nekoliko otipljivešje, vendar nič kaj spodbudne obrise. Od 1. julija se bo tovorni terminal pri Fernetičih za odvoz odpadkov s svojega območja začel posluževati novega ponudnika in posledično se ne bo več opiral na občinskega, se pravi na goriško podjetje Isontina ambiente. Odstop od občinskih storitev odvoza odpadkov oz. samostojno odločanje o njih omogoča podjetjem nova zakonska uredba 116/2020, ki so jo pri tovornem terminalu izkoristili.

Kaj pa umik dejansko pomeni za Občino Repentabor? Odpoved družbe Interporto bi lahko negativno vplivala na ostale občane, saj bi tarife za odvoz odpadkov lahko poskočile in obremenile domača gospodinjstva. Davek Tari je v občinsko blagajno prilil 202 tisoč evrov, od katerih jih je bilo 80 tisoč samo od tovornega terminala, kar bo treba na nek način kompenzirati, ugotavlja županja Kosmina, ki pa nikakor ni ostala križem rok po tem nepričakovanem udarcu. »Ker ne bomo dovolili, da bi ta odločitev negativno bremenila oziroma oškodovala občane, iščemo najboljše in najbolj primerne rešitve.«

Zvrstili so se že raznorazni sestanki, da bi se le našlo ustrezno rešitev za nastalo situacijo.