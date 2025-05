Ne le dirka, tudi lepotno tekmovanje

Tudi letos je z Velikega trga krenila znana avtomobilska dirka Mitteleuropean Race Trieste-Opicina, ki jo prireja avtomobilski klub ACI Sport v sodelovanju s tržaško občino. Ljubitelje starodobnih in novejših avtomobilov vabi na dvodnevni dogodek, ki avtomobilizem spaja s turizmom. Dirkalna proga pelje namreč po razglednih točkah in znamenitostih Dežele Furlanije - Julijske krajine in Slovenije. Včerajšnja dopoldanska pot se je vila od Trsta do Ogleja, Palmanove ter gradov Villalta in Susans. Po kosilu pa so se vozniki odpeljali v Gumin, Čedad, Nediške doline in nazaj do Trsta.

Danes se dirka seli v Slovenijo, kjer se bodo starodobniki pokazali v Sežani, Kromberku, Gorici in Novi Gorici, po Brdih, v Krminu in Kanalu ob Soči. Na goriškem Trgu Evrope bodo počastili prestolnico kulture EPK-GO25 z daljšim postankom.

Izbrali bodo najlepšega

Avtomobilski klub ACI prireja tudi letos avtomobilsko lepotno tekmovanje Città di Trieste. Na Velikem trgu so v teh dneh parkirani avtomobili, ki jih je žirija izvedencev izbrala iz seznama udeležencev. Obiskovalci lahko med razstavljenimi vozili izberejo najlepšega in izbiro zaupajo pri stojnici kluba. Danes ob 10. uri se bo začela parada. Vsak voznik bo peljal po odru in pokazal svoje vozilo. Jutri bodo med 10.uro in 12.30 podelili priznanja po kategorijah in najlepšemu avtu dodelili naziv Best of Show.