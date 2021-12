»Devinsko-nabrežinska desničarka telenovela, katere epizode se vrstijo tako po družbenih omrežjih kot po medijih, je že prekoračila meje dostojnosti.« Opozicijske sile v občinskem svetu ne nameravajo mirno čakati, da se »duše pomirijo«, saj jih veliko bolj begajo posledice teh sporov na samo občinsko delovanje. Od županje Daniele Pallotta zahtevajo, naj se umakne z mesta župana in naj svojim odbornikom prekliče funkcije, saj sama nima več podpore enotne koalicije.

Koalicijski notranji spori niso novost, le v javnost so prepotentno prodrli v zadnjem času. Na neodgovorno obnašanje občinskega vodstva, na to, da je desnici zdrknila maska z obraza, so na današnjem srečanju z novinarji opozorili člani opozicije v Kamnarski hiši v Nabrežini. Šesterica svetnikov za mizo ne bo ostala križem rok. Enotno, skupno, povezano bodo stopili volitvam naproti, kar je nedvomno pomemben znak v trenutku, ko se desnica kruši. O tem, kdo bi lahko bil njihov županski kandidat, se včeraj niso izrekli, saj ocenjujejo, da je več oseb, ki ima lahko značilnosti dobrega voditelja. »Ne potrebujemo kapetana brez ekipe, pač pa enotno ekipo, ki si bo izbrala najboljšega možnega voditelja,« je v imenu vseh napovedal Gabrovec in namignil, da bodo januarja stvari že veliko bolj jasne. Če bi izsledili več kandidatov, bi se morda odločili za primarne volitve, za katere se na nasprotnem bregu ogrevajo tudi v vrstah Bratov Italije.