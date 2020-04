Nebo nad Trstom preletelo na desetine nenavadnih luči

Nebo nad Trstom je v petek zvečer razsvetlilo na desetine nenavadnih, premikajočih se luči. So bili vesoljci ali letala? Nič od tega, a pojav zato ni bil nič manj spektakularen. Nenavadne luči so konstelacija satelitov, imenovana Starlink, ki je delo ameriškega podjetja SpaceX in je v lasti Elona Muska. Ti sateliti Zemlji zagotavljajo satelitski internetni dostop.

Od novembra lani so v dvotedenskih presledkih v vesolje poslali skupno že več kot 100 tovrstnih satelitov, v nekaj letih naj bi jih okoli Zemlje krožilo že več kot 12.000. Za pot okoli našega planeta potrebujejo okoli 90 minut. Sateliti bodo na tržaškem nebu vidni tudi nocoj ob 21.49 in jutri ob 20.48.

»Vlakec« satelitov, kakršnega je bilo sinoči mogoče videti na nebu, si lahko ogledate na spodnjem posnetku, na tej povezavi pa je označeno, kdaj se bodo Starlink sateliti spet »sprehodili« nad Trstom.