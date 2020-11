Negovalka tepla svojo priletno varovanko

S svojo varovanko, staro čez osemdeset let, je ravnala vse prej kot ljubeznivo. Zmerjala jo je, jo odrivala, jo vlekla za lase in ji prisolila tudi kako klofuto. Zaradi tega se je 68-letna negovalka, gruzijska državljanka, znašla v tržaškem zaporu. V sodelovanju s tožilko Chiaro De Grassi, ki je vodila preiskavo, je nasilni ženski stopila na prste enota tržaške lokalne policije za boj proti nasilju, zalezovanju in zlorabam, ki so jo uradno ustanovili marca letos.

Preiskavo so uvedli, potem ko je hči priletne varovanke javila lokalni policiji, da se mati čudno obnaša, s časom je namreč postala zelo boječa. Lokalni policisti so se pogovorili s sosedi, ki so očitno opazili, da je z negovalko nekaj narobe. Po zbiranju obvestil so sestavili poročilo, na podlagi katerega je tožilka odredila uporabo prikritih preiskovalnih ukrepov, začelo se je prisluškovanje, v stanovanju so nastali tudi videoposnetki nasilnega ravnanja. Preiskovalci so v le nekaj dneh zbrali dovolj dokaznega gradiva, da so preteklo soboto stopili do negovalke in jo odvedli v pripor. Dolžijo jo izvajanja nasilja, pa tudi sodelovanja v tatvini skupaj z njeno hčerjo, saj so redarji med opazovanjem osumljenke opazili dvojico med izvajanjem kraje v nekem mestnem supermarketu.