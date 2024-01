Nekaj migrantov bodo premestili v druge kraje po Italiji

»Ne vem, zakaj mediji poročajo samo o silosu in migrantih, ki so si zatočišče našli v tem zapuščenem objektu. Ljudi na mrazu je videti tudi na železniški postaji v Milanu, Turinu, Bologni in še marsikje drugje, pa se nihče ne zgraža nad tem.«

Tako je na vprašanje, če nameravajo v teh mrzlih dneh na kak način poskrbeti za 120 migrantov, ki bivajo v silosu, tik za območjem, na katerem bo zrasel nov mestni park, odgovoril tržaški župan Roberto Dipiazza. Po njegovih besedah za migrante skrbijo že različne nevladne organizacije, ob tem pa je tudi ponovil že večkrat izrečeno stališče, da bi morali sprejemni center za migrante urediti v eni od številnih zapuščenih vojašnic v Furlaniji.

Glede migrantske krize se je včeraj, ob robu predstavitve projekta o ureditvi novega mestnega parka, izrekel tudi deželni odbornik za migracije Pierpaolo Roberti. Ta je napovedal, da bodo v prihodnjih dneh v druge italijanske kraje premestili še več migrantov. Pred nekaj tedni so jih premestili 200, je spomnil Roberti, ki je dodal, da Trst ni v stanju, da bi zdržal tolikšen migrantski pritisk.

In medtem ko se lokalna politika ukvarja s tem, kako bo polepšala območje okoli postaje, nedaleč od nje ljudje živijo v nečloveških razmerah, v teh dneh pa tudi zmrzujejo. Med obiskom silosa v sredo dopoldne smo se prepričali, kako težko je v teh mrzlih dneh. »Razmere so bile slabe že prej, zdaj pa so katastrofalne. Nikakor se ne uspemo pogreti,» je dejal pakistanski mladenič, ki smo ga prestregli, ko je v silos na otroškem vozičku prevažal plastične kante vode. To rabijo za kuhanje in osebno higieno, je dejal sogovornik, ki v silosu biva že tri mesece.

