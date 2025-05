Nekaj namigov za kontovelski breg

Med spuščanjem so se zbrani najprej ustavili pri pešpoti, ki pelje do Miramara. Biasutto ni skrival, da je nekaj kritičnosti vezanih na odvajanje vode še vedno treba rešiti. V višini pešpoti bodo prečno uredili odtočni jarek in dva akumulacijska rezervoarja.

Kako potekajo dela na kontovelskem bregu? Zahodnokraški rajonski svetniki in nekaj krajanov oz. lastnikov parcel so se na preverjanje v breg spustili v četrtek v spremstvu inženirja Emiliana Biasutta, ki je pri Konzorciju za sanacijo Julijske krajine odgovoren za dela na tem območju.

Na stare betonske zidke, ki vodijo do parcel, pravzaprav na razpoke med njimi je Konzorcij namestil kakih deset merilcev. Gre za pripomoček, ki služi geologu, da razume ali se razpoke širijo ob premikih tovornih vozil. Stanje ni zaskrbljujoče, je potrdil. Je pa cesta, ki vodi do prvih parcel, v slabem stanju in izbočeni zidki kar strašijo, so se hudovali zbrani, vendar Konzorcij ni odgovoren za ta odsek. Biasutto je predlagal, naj se preko občine dogovorijo z Deželo FJK ali s civilno zaščito za ureditev.

Na odseku, ki ga ureja Konzorcij, dela mirujejo, saj čakajo na horizontalne armiranobetonske vezi, da bi zaključili oporne zidove ob cesti. Na zadnjo stran gornjih zidov so namestili drenažno vrečo iz geotekstila, ki bo služila odvajanju vode s hriba oz. njenemu preusmerjanju skozi cevi ob vznožju stene. Voda bo pronicala skozi vrečo, v kateri je kamenje. Ko bo stena nared, bodo vrečo zaprli in nad njo nasuli zemljo na raven parcele, zunanjo stranico zidu pa obložili s kamni. Krajani so inženirja prosili, naj nekaj centimetrov kamenja odstranijo iz vreče, da bo nasute zemlje nad njim več in se bo dalo kaj posaditi.