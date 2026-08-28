Igralno igrišče Palček praznuje 20 let

V Naselju sv. Mavra pri Sesljanu bo danes pravi praznik, saj igralno središče Palček obeležuje 20 let delovanja. Ob 17. uri bodo praznovali z družinami, zaposlenimi in vsemi, ki so prispevali k nastanku in razvoju ustanove.

Palček - Pollicino je središče, ki deluje od leta 2006 in je namenjeno otrokom, starim od 18 do 36 mesecev. Pobudo zanj so dale devinsko-nabrežinska, zgoniška in repentabrska občina, otrokom primerne prostore so uredili v nekdanji telovadnici sredi Naselja sv. Mavra, na hišni števili 124. Igralno središče razpolaga tudi z vrtom in igrali, z njim upravlja zadruga Quercia.

Povečali zmogljivosti

»Dvajseto obletnico igralnega središča Pollicino - Palček smo želeli praznovati skupaj s tistimi, ki so ga zasnovali, s tistimi, ki ga vodijo od leta 2006, in s skupnostjo, ki ga je vedno zelo cenila. To je uspešna zgodba, ki zagotavlja trdno in dragoceno kontinuiteto: ena prvih deklic, ki so obiskovale igralni prostor, je postala mama, njen otrok pa je danes ... Palček,« je povedala odbornica za socialno politiko devinsko-nabrežinske občine Marjanka Ban. Župan Igor Gabrovec pa je poudaril vlogo, ki jo je ustanova pridobila v sistemu lokalnih storitev, ter prizadevanja občine v podporo njenemu razvoju. Domača občina je na primer letos vložila 20 tisoč evrov iz proračunskega presežka v razširitev zunanjega prostora in zamenjavo stare ograje z novo iz reciklirane plastike. Od septembra bo tudi mogoče sprejeti dodatnih šest otrok, kar bo povečalo zmogljivosti centra.