Dvajset let od kultnega albuma uspešnic

Že petnajst let je minilo od smrti kraljice »soul-bele« glasbe Amy Winehouse. Julija leta 2011 so namreč komaj sedemindvajsetletno angleško pevko našli mrtvo v njenem londonskem stanovanju. Winehouse je tako stopila v žalostno slavni klub glasbenikov, ki so umrli v sedemindvajsetem letu starosti, v katerega spadajo med drugimi tudi Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jim Morrsion, Kurt Cobain in še bi lahko našteval. Letos pa mineva tudi okroglih dvajset let od izida njene druge plošče Back to Black. Oktobra bo zato izšla nova jubilejna verzija Back to Black (20th Anniversary Deluxe Edition).

Drugi album londonske pevke je izšel 27. oktobra 2006 in je v kratkem postal eden najpomembnejših pop in soul albumov novega tisočletja. Plošček je prejel nešteto prestižnih priznanj, leta 2007 kar pet Grammy nagrad (med temi tudi pomembni nagradi za ploščo leta in pesem leta), do danes pa je bilo prodanih več kot petindvajset milijonov izvodov.

Back to Black je izredno samoizpovedni album. Plošča sledi prvencu Frank, ki ga je Amy izdala leta 2003 in s katerim je v hipu zaslovela po svetu. Winehouse je tako pri samih dvajsetih letih bila že svetovno znana pevka. Njen globoki in »temnopolti« glas se je odlično spajal s soul, jazz in R&B glasbo. Večkrat so jo primerjali drugim znamenitim pevkam, kot na primer Sari Vaughan, Arethi Franklin in Macy Gray. Slava pa je, kot se večkrat zgodi, angleško pevko zajela kot hudournik in jo popeljala v nevarne vode prekomernega uživanja mamil in alkohola.

Leta 2005 je Amy začela s snemanjem novih komadov. V tem obdobju je imela velike težave z motnjami hranjenja, alkoholom in mamili. Vse to pa se je nato poznalo tudi v komadih novega ploščka. Prvi single Rehab je izšel le nekaj dni pred novim albumom. Besedilo je avtobiografsko, v njem Winehouse razlaga, kako je že večkrat zavrnila vstop v kliniko za zdravljenje alkoholizma. Komad je v kratkem zaslovel tako rekoč povsod in postal ena izmed najboljših pop pesmi novega tisočletja. Izid plošče Back to Black je nato razkril še cel kup drugih uspešnic, med katerimi izstopajo skladbe You Know I’m No Good, Tears Dry On Their Own, Love Is A Losing Game in seveda glasbeni biser Back To Black. Album je Amy Winehouse postavil na sam vrh svetovne glasbene scene. Dodatna slava pa jo je še bolj destabilizirala vse do prerane smrti leta 2011.

Oktobra bomo imeli pred sabo nov ponatis znamenitega albuma. Na voljo bo več formatov, veliko novega gradiva, demo posnetkov, b-side verzij komadov in alternativnih različic nekaterih pesmi. Ob tem bomo lahko prisluhnili tudi celotnemu posnetku z znamenitega koncerta v Amsterdamu med Back in Black turnejo iz leta 2007.

Back to Black (20th Anniversary Deluxe Edition)

Amy Winehouse

Soul music, R&B

Island Records, 2026