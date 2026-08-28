V Trstu potrdili primer denge in odredili dezinsekcijo

Javno zdravstveno podjetje za Tržaško in Goriško (ASUGI) je sporočilo, da je bil v sredo (26. avgusta) v Trstu potrjen primer denge. Oseba, pri kateri je bil virus potrjen, je bila pred tem na potovanju v tujini. Ne gre torej za »avtohtono« okužbo, so potrdili pri ASUGI.

Bolezen denga je virusna mrzlica, ki jo na tropskih in subtropskih območjih prenašajo komarji. Neposredni prenos s človeka na človeka ni mogoč. Virus ostane v krvnem obtoku od dveh do sedmih dni, v tem času se lahko komarji z njim okužijo in virus prenesejo na druge osebe, ki zbolijo, četudi niso nikoli bili na območjih, kjer je denga endemična.

V 80 % primerov simptomov ni, drugače so najpogostejši simptomi visoka vročina, hud glavobol in bolečine za očmi, v mišicah in sklepih ter slabost in bruhanje. Posebnega zdravljenja ni, edino učinkovito je izogibanje pikom komarjev.

Pri ASUGI so sprejeli vse potrebne ukrepe, ki jih predvideva deželni načrt preventive. Zdravstveno osebje oddelka za higieno in javno zdravje je danes zjutraj pregledalo skupne prostore stanovanja v bližini Drevoreda XX. septembra (Akvedota) v Trstu. Območje vključuje tudi glavno tržaško bolnišnico in njeno okolico.

Glede na to, da so v 200-metrskem polmeru od omenjenega stanovanja občutljiva območja in zelene površine, so ugotovili, da bo treba na območju opraviti dezinsekcijo. Ta bo potekala 30. in 31. avgusta ter 1. septembra.