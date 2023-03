Nekdanje sejmišče zdaj le zavetišče podgan

Ko nam je pred leti kupec nekdanjega sejmišča zatrdil, da ima načrt, kako bo nekoč kompleks stavb spet postal privlačnost Trsta, smo verjeli. Od tedaj se je zgodilo marsikaj, le dobrega nič. Celo župan in mestni svet sta si dala opraviti s sejmiščem, ostala pa je le - razvalina.

Da stavba propada, je že na prvi pogled jasno številnim mimoidočim. Številna okna so polomljena, vhod je zapečaten, omet odpada. Posamezni sejemski objekti so v zelo slabem stanju, saj vrsto let niso vzdrževani. Stanovalci sosednjih hiš in blokov znajo povedati, da je celotno območje postalo zavetišče podgan.

Prvotni načrt avstrijske družbe MID, ki jo vodi koroški nepremičninski mogotec Walter Mosser, in po katerem bi na strateški lokaciji morali zgraditi parkirišče in moderen trgovski center, v katerem bi zaživele tudi specialistične zdravstvene ambulante, se zato zdi, čeprav se je v preteklih dneh nekaj vendarle premaknilo, precej oddaljen.

Lastnik objektov je bojda na pristojne tehnične urade Občine Trst končno poslal dokončni projekt za izvedbo (PZI). Po prvotnih obljubah bi to sicer moral storiti že lani. Med obiskom koroškega poslovneža sredi marca lani je župan dobil zagotovila, da bodo začeli objekte rušiti v nekaj dneh. Dnevi so se zavlekli v tedne, tedni v mesece, a na občini niso prejeli popolne projektne dokumentacije za izvedbo gradnje.

Več v današnjem (petkovem) Primorskem dnevniku.