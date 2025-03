Nekdanji Cremcaffè spet odprt

Na Goldonijevem trgu, kjer je bila nekoč znana kavarna Cremcaffè, so danes odprli nov lokal, ki nosi ime po ustanovitelju tržaškega zgodovinskega kavnega podjetja Primu Rovisu. Popolnoma prenovljeni prostori ponujajo gostom kavo, pijače, slane prigrizke in sladice znanega slaščičarja Biasetto, predvsem pa širok izbor mlečnih napitkov, frapejev, kot so jih ponujali v osemdesetih in devetdesetih letih.

»Z velikim veseljem prevzemam lokal, ki je del zgodovine Tržačank in Tržačanov,« je ob odprtju dejala upraviteljica Lorena Ballon iz tržiškega podjetja Enigma Sas. Z ekipo natakarjev prisega na kavno tradicijo mesta, a tudi na inovativno ponudbo. Podobno kot nekoč, so na desni strani lokala postavili daljši pult, nasproti pa manjšega. Prostora za sedenje ob pitju kave ali aperitiva ne manjka. »Pripovedovali pa so mi, da nekoč ni bilo miz in stolov, vsi so se stoje družili ob kavi ali drugem napitku.«