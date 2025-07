Nekdanji Flex zanima proizvajalca optičnih pretvornikov

Z neobvezujočo prijavo interesa se je včeraj na italijanskem ministrstvu za nacionalno proizvodnjo zaključilo zasedanje kriznega omizja za tovarno Adriatronics (nekoč Flextronics), ki je trenutno v lasti nemškega investicijskega sklada FairCap. Imena novega potencialnega investitorja niso izdali, kaže pa, da gre za proizvajalca optičnih pretvornikov s hitro dostavo novejše generacije, ki deluje na trgu, vrednem 16 milijard dolarjev.

Kupec naj bi bil pripravljen vložiti 80 milijonov dolarjev v 12 mesecih v žaveljsko tovarno, obdržati vsa delovna mesta in v prihodnosti zaposliti še 420 ljudi. Kar tukajšnjih akterjev ne prepriča, je cena, ki jo je postavila FairCap, ki želi iz prodaje vendar nekaj zaslužiti. Sindikati FIM, FIOM, UILM in UGL pozivajo zato k pogajanju, podobno kot neodvisni sindikat USB, ki obsoja nemški sklad, »ker špekulira na usodo delavk in delavcev.«