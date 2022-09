Nekdanji prvi mož Wärtsile na strani delavcev

Sergio Razeto, dolgoletni prvi mož tako italijanske veje multinacionalke Wärtsilä kot tržaške zveze industrijcev Confindustria v svojem razgibanem in razvejanem življenju ne beleži veliko shodov, če sploh katerega. Jutri bo, kar se spomni, prvič protestiral na ulici, je povedal. Pri demonstraciji, ki bo potekala na pobudo tržaških sindikatov kovinarjev v podporo ogroženim delavcem tovarne Wärtsilä pri Boljuncu, pa hoče sodelovati. O tem nima nobenega dvoma. Od samega začetka je vedel, na kateri strani stati. Vest, da hoče finska lastnica proizvodnjo seliti »domov«, v mesto Vasa ga je pretresla. Čeprav splošne predstave (ali bolj stereotipi) velijo, da vplivni menedžerji javno ne smejo kazati veliko čustev ali obešati na veliki zvon svoje solidarnosti z zaposlenimi, je takoj medijem priznal, da je ob napovedi selitve jokal. Njegov glas se ob pogovoru o usodi delavcev še vedno trga, v njem si roko istočasno podajata žalost in jeza.

Razeto je bil predsednik in izvršni direktor družbe Wärtsilä Italia med letoma 2003 in 2016, še prej pa šest let njen podpredsednik. Zvezo Confindustria je vodil enajst let (2009-2020). Z njim smo se pogovorili o možnih razpletih in predlogih za prihodnost boljunske tovarne, ki žal niso ravno tako lahko uresničljivi.