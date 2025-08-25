Nekdanjo kontrolno hiško pri Colu bodo končno porušili

Nekdanjo kontrolno hiško pri Colu, v kateri so nekoč izvajali mejno kontrolo, bodo vendarle porušili. Z rušilnimi deli bodo začeli 1. septembra, trajala pa naj bi približno 15 dni. Avtorizacijo za rušenje je izdala Agencija za javno dobro, s katero je bila repentabrska županja Tanja Kosmina aktivno v stiku od decembra lani.

»Veseli nas, da bodo končno podrli stavbo, ki je zaradi slabega stanja ne samo estetsko obupna, ampak tudi nevarna,« je novico pokomentirala županja Kosmina, ki se je več let zavzemala za rušenje objekta, konkreten korak v to smer pa je bil storjen decembra lani, ko je županja prišla v stik z novim vodjo Agencije za javno dobro v FJK. Kot je dejala, so si na začetku tega leta pristojni prišli ogledat opuščeno hiško s steklenimi črepinjami na okenskih okvirjih, njena notranjost pa je zaradi odpada še bolj strašljiva. Maja letos je nato sledila še ena kontrola in priprava zapisnika, v preteklih dneh pa je Občina Repentabor naposled prejela odredbo o rušenju objekta.

V odredbi so zapisali, da bodo gradbinci porušili hiško, ohranili pa bodo betonski temelj, na katerega bi lahko, če bi bilo spet potrebno izvajati nadzor na meji, položili kontejner. Županja Kosmina je ob tej priložnosti opozorila tudi, da je novica o rušenju še toliko bolj razveseljiva, ker se v tej občini zaradi zaprtja vipavske hitre ceste soočajo s povečanim obsegom prometa. »Tranzit vozil bo po odstranitvi objekta nedvomno bolj varen in tekoč,« je sklenila Tanja Kosmina.