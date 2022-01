Nekoč kraj trpljenja, v prihodnje morda muzej

Danes lepo obnovljeni stavbi na hišnih številkah 6 in 8 v Ulici Cologna sta še en dokaz, kako se v Trstu na vsakem koraku srečujemo z zgodovino 20. stoletja. Tako imenovano kratko stoletje, kot se je o njem izrazil britanski zgodovinar Eric Hobsbawm, je tu pustilo ogromno sledi – nekatere so splošno znane in vsem na očeh, za druge vedo le redki. Nekdanja karabinjerska kasarna, v kateri je med letoma 1944 in 1945 domoval nacifašistični Posebni inšpektorat za javno varnost Julijske krajine, sodi trenutno v drugo kategorijo, želja mnogih pa je, da bi se znašla na seznamu poznanih in obiskanih krajev spomina. Tudi zato je stavbi danes obiskala delegacija Slovenske kulturno-gospodarske zveze s predsednico Ksenijo Dobrila na čelu.

Predstavniki Vsedržavnega združenja partizanov Italije (ANPI) so ji pokazali prostore, ki so v lasti združenja. Leta 2019 se je namreč novi lastnik stavbe, podjetnik Giulio Comelli, odločil, da del pritličnih oziroma podzemnih prostorov podari VZPI-ANPI.

Usoda dveh stavb, povezanih z notranjim dvorišče, v katerih so zloglasni člani inšpektorata – zlasti tako imenovana banda Collotti – mučili slovenske, hrvaške, italijanske partizane in aktiviste, je bila dolga leta predmet debate. Govorilo se je, da bi tu lahko uredili muzej odporništva, nato jima je pretila preureditev v garažno hišo, naposled so ju preuredili v stanovanji hiši. Želja VZPI-ANPI je, da bi v kletnih prostorih uredili spominsko razstavo s pričevanji nekdanjih zapornikov, v celicah pa tematsko knjižnico. Pred tem pa si je treba zagotoviti potrebna sredstva.