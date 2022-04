Nekoč obešeni talci, danes glasba

Na stopnišču, kjer so 23. aprila 1944 nacistični okupatorji obesili vsaj 50 talcev (po nekaterih virih pa 52), bo v soboto ob 11. uri zazvenela glasba. Izvajali jo bodo učenci konservatorija Tartini, ki se dan za dnem vzpenjajo in spuščajo po tistih istih stopnicah. Ob letošnji obletnici so se namreč odločili, da tudi sami priredijo svečanost v spomi na pobite antifašiste – italijanske, slovenske in hrvaške. Šolski godalni kvartet, ki ga sestavljajo Sara Schisa, Milica Orlić, Danijel Trajković in Emanuele Francesco Ruzzier, bo zaigral Kvartet št. 8 op. 110, ki ga je Dmitrij Dmitrievič Šostakovič posvetil žrtvam druge svetovne vojne. O tem, kar se je pred 78 leti zgodilo v Ulici Ghega, bo spregovorila zgodovinarka Gloria Nemec. Vstop je prost (z okrepljenim covidnim potrdilom), dodatne informacije nudijo na tel. št. 040 6724911.

Že jutri (v sredo) ob 9. uri pa bo konservatorij obiskala delegacija iz Postojne z županom Igorjem Marentičem na čelu. Med obešenci je bilo namreč veliko ljudi s Postojnskega, zato se tamkajšnja skupnost vsako leto pride poklonit ubitim krajanom. Na spominsko tablo na pročelju bodo položili venec, predviden pa je tudi krajši kulturni program.