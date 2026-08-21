Nekoč so bile Opčine povezane s Sovjetsko zvezo, danes pelje vlak dvakrat dnevno v Ljubljano

Kje so časi, ko so policisti na openski železniški postaji lahko prestregli domnevne libanonske teroriste na Orient Expressu. Trst je bil več kot sto let mednarodno prometno vozlišče, ki je povezovalo vzhod in zahod. Po teh krajih so peljali tako lokalni vlaki med Ljubljano in Trstom kot maratonski vlak iz Turina v sovjetski Toljati preko Moskve. Danes so te povezave nadomestili avtobusi.

Konec druge svetovne vojne je prinesel konec direktnih povezav med Trstom in Dunajem, te so za kratek čas in neuspešno spet uvedli v 60. letih prejšnjega stoletja, nato pa spet leta 2021. Od poletja 2021 do jeseni 2025 je vlak med Trstom in Dunajem vozil preko Ljubljane, od decembra lani pa izkoristi veliko hitrejšo Goliško progo in mejni prehod Trbiž. Dunaj je danes ena od le treh končnih postaj neposrednih mednarodnih vlakov iz Trsta.

Druga dva para vlakov povezujeta Trst in Ljubljano, sicer s prestopom na Opčinah. Openski železniški mejni prehod ima zelo pestro zgodovino, od Orient Expressa in vlakov za mnoge destinacije na Balkanu, v srednji in vzhodni Evropi do že omenjenih vlakov za Moskvo in Toljati. Doba mednarodnih vlakov se je sklenila leta 2011, ko so ukinili nočni vlak med Benetkami in Budimpešto.

Leta 2013 so se vrnili čezmejni vlaki med Sežano in Opčinami. Pozneje so Slovenske železnice do Opčin podaljšale marsikatero povezavo med Ljubljano in Sežano, leta 2018 se je pridružil vlak Videm-Trst-Ljubljana. V spletnih arhivih smo za leto 2019 tako zasledili pet parov vlakov med Opčinami in Ljubljano, dva od teh sta pot začela oziroma končala v Trstu. Danes sta ostala le vlaka med Trstom in Ljubljano, eden dopoldne, drugi zvečer, potreben je sicer prestop na Opčinah. O večkrat napovedanem hitrem vlaku Frecciarossa do Ljubljane pa zadnje čase ni več govor.

Konec druge svetovne vojne in posledično dogajanje je Bohinjsko progo preusmerilo z Opčin v Sežano po novi progi, stara železnica preko Repentabra odtlej ni videla rednih potniških vlakov. Repentabrska proga se je sicer znašla na spisku Fundacije Ferrovie dello Stato, ki obnavlja tržaško končno postajo Bohinjske proge, muzejsko postajo pri Svetem Andreju. Fundacija je na svoji spletni strani napovedala, da namerava to povezavo izkoristiti za turistične čezmejne povezave med Trstom in Slovenijo. Konkretnega je zaenkrat znano bolj malo.