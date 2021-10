Nemirna noč na Tržaškem

V noči med ponedeljkom in torkom so policisti ovadili žensko, ki je na urgenci katinarske bolnišnice fizično napadla tri zdravstvene delavce. Brcala jih je in porivala.

Vedno v isti noči je mladenič iz Apulije povzročil prometno nesrečo. S svojim avtomobilom se je peljal po Ul. Svevo, kjer je prevrnil motorista in nato pobegnil. Na pomoč motoristu so prišli reševalci, mladega moškega, ki je povzročil nesrečo, pa so policisti ujeli po klicu drugih voznikov. Najprej so našli parkiran avtomobil storilca, nato so ga izsledili in prijavili na sodišču.

Policisti so ovadili še drugega, starejšega moškega iz Apulije, ki se je upiral javni osebi. Organom javnega reda že znani se je v Ul. Conti vedel nasilno do policistov, ki so se tja odpravili, da bi ustavili prepiranje na cesti. Policisti so zaradi upiranja javni osebi ovadili tudi 38-letnika iz Pordenona. Dvajsetletnika iz Senegala pa so prijavili, zaradi povzročanja težjih telesnih poškodb.