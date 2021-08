Neobičajnih dopustov in odsotnosti na šolah ne beležijo

Bliža se začetek novega šolskega leta, skrbi pa se zaradi epidemioloških razmer oz. njim povezanim pravilom na šolah kopičijo, kljub temu, da kaže, da je vsaj s prvim odmerkom cepljenih 90,45 odstotka osebja. Prejšnji teden je deželna predsednica zveze ravnateljev ANP Teresa Tassan Viol opozorila, da v tajništvih prejemajo obvestila o odsotnosti oz. prošnjah za koriščenje dopustov s strani učnega in ostalega osebja. Sama je ocenila, da je to morebiti povezano z obveznostjo covidnega potrdila, kakorkoli pa postavlja pod vprašaj normalen potek šolskega leta. Zanimalo nas je, ali se s podobnimi prošnjami soočajo tudi na naših drugostopenjskih višjih srednjih šolah in ali bi te lahko ovirale začetek pouka.

Na Tehniškem zavodu Žige Zoisa, na licejih Slomšek in Prešeren ter na Izobraževalnem zavodu Stefan se s podobnimi primeri doslej še niso soočili in verjamejo, da se ne bodo. Ko pa bi do tega prišlo, so potrdili ravnatelji, bi lahko pomanjkanje učnega kadra oz. potrebnega osebja oviralo normalen potek šolskega leta.