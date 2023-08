Med miljskim poletnim pustom so lokalni policisti na območju okrog Trga Caliterna našli pametno uro apple watch z izpraznjeno baterijo, za katero nihče ni prijavil tatvine ali izgube. Eden od dveh redarjev, ki sta jo našla, je priskrbel polnilni kabel in jo napolnil. V hipu preden bi se digitalna ura zaklenila, je uspel izvedeti za ime in telefonsko številko lastnice. Poklicali so jo in ji v zelo kratkem času vrnili uro, pri čemer niso mogli prikriti zadovoljstva, lastnica pa hvaležnosti.