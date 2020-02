»Nespodobni pokopališči«

Iz zahodnokraškega rajonskega sveta so se na podjetje AcegasApsAmga že večkrat pritožili glede domnevno površnega vzdrževanja tako proseškega kot kriškega pokopališča. Kaplja čez rob pa je bilo stanje, sredi katerega so se znašli pogrebci pred dvajsetimi dnevi, ko je bil grob pokojnice nedostopen zaradi večjega kupa zemlje pred njim in so ga le s težavo dosegli. Pogrebna svečanost mora potekati z vsem spoštovanjem do umrlega, do česar še zdaleč ni prišlo.

Predsednica rajonskega sveta Maja Tenze je na nedopusten dogodek nemudoma opozorila podjetje AcegasApsAmga in dodala, da se številni krajani redno hudujejo nad slabo izvedenimi deli v obeh pokopališčih. Podjetje je kmalu poskrbelo za ureditev gomil zemlje na pokopališču in v pisnem odgovoru predsednici je sogovornik zapisal, da je proseška zemlja po naravi nekoliko »zračnejša« in zato potrebuje več časa (tudi do 6 mesecev), da se »uleže«. Krivdo za neurejenost na proseškem pokopališču je zastopnik podjetja AcegasApsAmga zvrnil na osebo, ki je vsakodnevno prisotna na pokopališču in povzroča nemalo težav. Tenzejeve odgovor ni zadovoljil, saj so gomile nad grobovi vsekakor pretirane in obenem slabo urejene. Med posameznimi grobovi ni ustrezne razmejitve, tako da zemlja prekipeva še na sosednje grobove in jih maže. Predsednica je sicer dodala, da je bil morda za takratno nespodobno stanje kriv delavec, ki ni znal upravljati bagra – med drugim je slednjega kar tam parkiral; tudi sam stroj je oviral prehod pogrebcev.