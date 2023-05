Na izvozu hitre ceste pri sedmem pomolu se je malo po 11. uri pripetila prometna nesreča, v katero sta bila vpletena avtomobil in tovornjak. Na kraju so bili lokalni policisti in reševalci. Eno osebo je zdravstveno osebje na kraju oskrbelo. V smeri proti Trstu so nastali daljši zastoji. Ob 11.45 so že uspeli odpeljati poškodovani avtomobil in je promet znova počasi stekel, so povedali gasilci, katerih posredovanje ni bilo potrebno.