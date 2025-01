»Nevarnost odpuščanja v tovarni Flextronics še vedno preži«

Tržaški sindikati kovinarjev FIM CISL, FIOM CGIL in UILM so složno nastopili proti odločitvi družbe Flextronics (Flex), da preda vse delnice tovarne elektronskih komponent pri Žavljah. Pred nedavnim je sami italijanski vladi obljubila, da se bo proizvodnja nadaljevala kljub koncu dolgega pogodbenega razmerja s finskim velikanom Nokia. To bi kot znano omogočili z nemškim investicijskim skladom FairCap, ki bi bil pripravljen prevzeti tovarno.

Izkazalo pa se je, da slednje nima pravega poslovnega načrta in bi torej vseeno prišlo do odpuščanja. To pomeni, da si multinacionalka ni niti prevzela odgovornosti, da bi sama odpustila delavce, so bili pikri sindikalisti. Vlado so zato pozvali, naj ustavi prodajo in pomaga ohraniti predragocena delovna mesta. V tovarni je zaposlenih 350 delavcev in delavk.

Ravnanje družbe Flextronics, ki domuje v Singapurju, je včeraj obsodila tudi deželna vlada FJK.