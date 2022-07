Nezakonito odlagali gradbene odpadke

Lokalna policija je danes v jutranjih urah zasegla sedež podjetja Calcestruzzi Trieste in območje, na katerem je podjetje odlagalo še neznano, a zelo veliko količino neobdelanega gradbenega odpadnega materiala.Zaseg je po preiskavi lokalne policije odredil tržaški javni tožilec Federico Frezza, ki je na zaslišanje povabil deset predstavnikov tržaškega podjetja osumljenih kaznivega dejanja zoper okolje zaradi nezakonitega ravnanja z odpadki. Na kraju v Ulici Errera in na bližnjih poljih, kjer je podjetje do včeraj divje odlagalo, so danes na delu strokovnjaki okoljske agencije Arpa, ki bodo analizirali neobdelan material.»Lokalna policija je že več časa opazovala tovorna vozila, ki so na kraj zapuščala odpadke. Podobno se je dogajalo v Versi pri kraju Romans d’Isonzo, kjer ima podjetje podružnico. Slednjo smo prav tako zasegli,« je na kraju dogajanja za Primorski dnevnik povedal višji inšpektor Andrea Valenti, koordinator okoljskega oddelka lokalne policije.

