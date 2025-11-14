Nezakonito zasedal prostore v starem pristanišču

Karabinjerji nabrežinskega poveljstva so na avtobusni postaji v Trstu izsledili in aretirali 40-letnega iraškega državljana, za katerega so med legitimacijo ugotovili, da je že tretje leto na begu.

Moškega so obsodili zaradi nezakonite zasedbe zemljišč in stavb v tržaškem starem pristanišču leta 2019. Med sodnim postopkom so se za njim izgubile sledi in se je nato uspel izmuzniti organom pregona.

Kljub njegovi umirjenosti so karabinjerji posumili in preverili njegove dokumente v podatkovnih bazah. Ko so ugotovili, da nad njim visi tiralica, so ga aretirali in prepeljali v tržaški zapor, kjer bo prestal kazen.