Tatovi oz. neznanci so ponoči vlomili v bar ob kanalu v Ulici Rossini. Poškodovali so vhodna vrata in vdrli v notranje prostore, od koder pa iz blagajne niso ničesar odnesli. Nastala je le gmotna škoda. Na kraju so bili danes zjutraj karabinjerji. V prostorih bara so nameščene tudi nadzorne kamere, posnetkov pa si ni bilo mogoče še ogledati, so sporočili karabinjerji. Lokal je zavarovan.