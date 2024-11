»Po letu dni trdega dela nam je uspelo. V kratkem bo vrata odprl naš center za sprejemanje mladoletnih beguncev brez spremstva.« Daniela Schifani Corfini Luchetta je novico razkrila na današnjem odprtju tridnevnega praznika kakovostnega novinarstva. Nagrada Luchetta, posvečena spominu na Marca Luchetto, Daria D’Angela, Sašo Ota in Mirana Hrovatina, ki so leta 1994 izgubili življenje med opravljanjem svojega poklica, je postregla s fokusom na »genocidu in okupaciji«, kot je dogajanje v Gazi in na Zahodnem bregu brez dlake na jeziku označila Francesca Albanese, posebna komisarka Združenih narodov za okupirana palestinska ozemlja.

Posebno nagrado žirije nagrade Luchetta je letos prejel izraelsko-palestinski medijski projekt +972 Magazine. Iz Tel Aviva se je oglasil njegov odgovorni urednik Haggai Matar, aktivist, ki razkriva zločine in sistem apartheida, ki ga Izrael sistematično izvaja na okupiranih ozemljih. »Novinarji so tam, kjer so teptane človekove pravice. Zaradi tega ciljajo nanje,« je dejal in se spomnil na desetine palestinskih, izraelskih in libanonskih novinarjev, ki so v zadnjem letu izgubili življenje na Bližnjem vzhodu.

Prek videopovezave se je v pogovoru z novinarkama Francesco Mannocchi in Azzurro Meringolo Scarfoglio oglasila Francesca Albanese, ki za Združene narode sledi dogajanju na okupiranih palestinskih teritorijih. »V Gazi ni vojne. Na eni strani imamo najmočnejšo vojsko na Bližnjem vzhodu, na drugi izstradano ljudstvo. Ni dvoma: gre za genocid,« je poudarila in spregovorila o dogajanju na Zahodnem bregu, kjer je Izrael v zadnjih 14 mesecih Palestincem ukradel več zemlje, kot jo je v zadnjih 20 letih. »Mednarodno kazensko sodišče je okupacijo označilo za ilegalno,« je dejala.

Kako pa bi se lahko izognili uničenju palestinskega ljudstva? »Ustaviti genocid in prekiniti okupacijo. Druge rešitve ni!«

