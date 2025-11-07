Nihče ne ve, kdaj bo openski tramvaj spet vozil

Openski tramvaj miruje že skoraj mesec dni, slika pa je vse bolj meglena. Na dan Barcolane, 12. oktobra, se je kovinska vrv, ki tramvaju pomaga pri vzpenjanju po Škorklji, premaknila iz ležišča. Pri tem se je vrv tudi poškodovala, zato prevoz potnikov po vzpenjači iz varnostnih razlogov ni več mogoč. Sprva je bil govor o dveh tednih del za zamenjavo vrvi in preizkuse, a so se stvari zavlekle.

Openski tramvaj je po skoraj devetletnem premoru zaradi nesreče leta 2016 in posledičnih del spet začel obratovati 1. februarja letos. Ljudsko izročilo - in, v določeni meri, dejstva - pravi, da se je tramvaj rodil pod nesrečno zvezdo. V tednih in mesecih po vnovičnem zagonu tramvaja je bilo nevšečnosti dovolj, da bi to lahko potrdili. Že v prvih dneh je avtomobil s slovensko registrsko tablico obtičal na tramvajski progi, poleti je bil na vrsti tovornjak na vzpenjači, nekajkrat so odpovedali tudi tramvaji, zaradi česar je proga vozila z okrnjenim voznim redom.

Tudi vzpenjači prekletstvo ni prizaneslo. Že marca so morali razstaviti enega od dveh vlečnih vozov, ker se je v njem razbil ležaj. Tokratna nezgoda je od vnovičnega zagona tramvaja najhujša, saj je treba zamenjati kabel med Trgom Casali in postajo Vrh Škorklje. Prevoznik Trieste trasporti, ki upravlja progo, je predvidel dva tedna del in preizkusov, a se je stvar očitno zavlekla.