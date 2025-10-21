Nihče od enajstih osumljencev ni pustil genetske sledi

Zgodba o Unabomberju, neznancu, ki je dobro desetletje z bombnimi napadi strašil po Furlaniji in Venetu, se neizbežno bliža koncu, vsaj kar se tiče sodnih postopkov. Ime storilca bo po vsej verjetnosti ostalo neznano, sedaj je tudi gotovo, da na bombah ni DNK nobenega od osumljencev. Danes se je namreč pred tržaško preiskovalno sodnico Flavio Mangiante odvijalo vnaprejšnje izvajanje dokazov, med katerim so izvedenci predstavili izsledke dveh let genetskih raziskav.

Unabomber, kdorkoli je to že bil, je z nekaj pavzami gradil manjše bombe med letoma 1993 in 2007. Preiskave in sojenja v teh letih niso privedla do dejstev. Nedvomno ni bilo zaključkov, ki bi zadovoljili žrtve. Unabomber sicer ni povzročil smrti, mnogo oseb pa je bilo ranjenih. Leta 2022 se je na tržaškem sodišču začela nova preiskava, preiskovalni sodnik je nekaj mesecev pozneje poveril pripravo poročila nekdanjemu poveljniku preiskovalne enote karabinjerjev Ris iz Parme Giampietru Lagu in forenzični antropologinji Eleni Pilli. Rok za oddajo poročila se je nekajkrat premaknil, danes pa sta ga izvedenca končno predstavila sodnici, tožilstvu in odvetnikom. Poročilo je dolgo tristo strani, prilog je za 10.000 strani.

Poročilo torej zadovoljuje bolj odvetnike osumljencev kot odvetnike žrtev. V sklopu novih preiskav se je pod drobnogledom znašla enajsterica osumljencev, nobeden od vzorcev DNK, ki so jih preiskovalci našli na prizoriščih bombnih napadov, niti približno ne sovpada z genetskim odtisom katerega od osumljencev. Edina genetska zanimivost so primeri kontaminacije z nekaj dlakami. Ta je bil med današnjo obravnavo tudi največji kamen spotike, saj so odvetniki zahtevali imena kontaminatorjev.