»Nimamo več svojega sedeža, nimamo več svojega doma.« S temi besedami je predsednica Tržaškega partizanskega pevskega zbora Pinko Tomažič Rada Zergol ponazorila položaj, v katerem se nahajajo številna društva in organizacije, ki imajo svoj sedež na območju bivšega begunskega taborišča na Padričah, ki pa bo 5. marca že leto dni zaprto, tako da tam ni mogoče imeti rednega delovanja. Predstavniki prizadetih društev so danes popoldne pred vhodom na območje priredili dobro obiskano tiskovno konferenco, ki je bila v resnici prava manifestacija, na kateri so opozorili na problem, ki jih pesti že leto dni.

Poleg Zergolove so o perečem vprašanju spregovorili Karlo Grgič (Koordinacijsko združenje kraških vasi), Darko Grgič (Slovensko kulturno društvo Slovan), Izidor Sancin (Agrarna skupnost tržaške pokrajine), Saša Marsetti (Slovenska zamejska skavtska organizacija), Patrik Calzi (pustna skupina Luna puhna), Ilija Kalc (ansambel Bratovščina brez gospodarja) ter koordinatorja društev pri pogovorih z Občino Trst in Univerzo v Trstu Matia Premolin in Andrej Rismondo in zgodovinarka Mirta Čok. Govorniki so med drugim opozorili, kako nekatera društva delujejo na območju že 50 ali celo 70 let, kako je bila prvotna namembnost območja poboljševalnica za mladoletne in kako ga ob opustitvi tega načrta niso vrnili domačinom. Tudi ob gradnji sinhrotrona pri Bazovici je bil sklenjen dogovor, da bodo območje kot protivrednost dobile domače organizacije, a ni bilo nič od tega. Kritične besede so padle na račun bivše levosredinske predsednice deželne vlade Furlanije - Julijske krajine Debore Serracchiani, ki da je, namesto da bi se držala dogovora o protivrednosti, območje predala Občini Trst, predvsem pa na račun tržaškega župana Roberta Dipiazze, ki je dal območje zapreti, ker bi morala tam tržaška univerza zgraditi svoj kampus, kljub večkratnim obljubam, tudi predstavnikom Republike Slovenije, pa se zadeva do zdaj še ni premaknila, tako da se društva počutijo, da se jih ima za norca, pomanjkanje sedeža pa močno vpliva na njihovo delovanje.

Udeleženci so tudi uprizorili protestno mini povorko na cesti pred begunskim taboriščem, pri čemer so upočasnili tamkajšnji promet, na območju pa je stekla tudi glasbena točka z nastopom TPPZ Pinko Tomažič, skupine Bratovščina brez gospodarja in znanega slovenskega kantavtorja Draga Misleja-Mefa.