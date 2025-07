Niso plačevali nepremičninskih in drugih davkov

Finančna policija je med nadzorom dejavnosti na območju tržaškega pristanišča – gre za zemljišča, ki so v koncesiji lokalnih podjetij, večinoma iz logističnega sektorja – odkrila dvanajst podjetij, ki niso oddajala obveznih zemljiškoknjižnih prijav in tudi ne plačevala nepremičninskeih davkov IMU in ILIA. Po ugotovitvah policistov so se podjetja na tak način izmaknila plačilu 35.000 evrov davkov. Poleg ​​izterjave neplačanih davkov je bilo pobranih tudi nekaj dodatnih zneskov zaradi obresti in kazni. Akcija je del širše strategije finančne policije za nadzor nad gospodarsko-finančno zakonitostjo obalnih območij, s posebnim poudarkom na strateških točkah, kot je pristanišče v Trstu.