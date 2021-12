V Miljah niso pozabili na Giulia Regenija: to so danes v obalnem mestecu dokazali s shodom na Trgu Marconi, kjer se je po navedbah miljske policije zbralo približno sto ljudi. Povod za shod je bila odločitev desnosredinske občinske uprave, da s pročelja mestne hiše odstrani transparent, ki zahteva resnico za italijanskega raziskovalca, umorjenega v Kairu. Novo pravilo, po katerem bodo lahko transparenti na občinskih stavbah izobešeni največ trideset dni (z morebitnimi izjemami), namreč uradno začne veljati ravno danes.

Pobudnik shoda Dejan Tič, levosredinski opozicijski svetnik Liste Bussani, sicer iz vrst Renzijeve Žive Italije, je na shodu tudi nagovoril zbrane. Miljski občinski svetnik poudarja, da transparent ne zahteva le resnice za Regenija, ki so ga egiptovske oblasti leta 2016 ugrabile in ubile v Egiptu, temveč tudi za vse žrtve nasilja in krivic, družine katerih še vedno čakajo na pravične sodbe.Shodu so se pridružili tudi predstavniki sindikata Cgil ter raznovrstnih strank, to so Demokratska stranka, Stranka komunistične prenove, Articolo 1 in Zdaj Trst.