Niti besedice o jaslih in žičnici

Mesec in pol je bil v dvorani mestnega sveta na Velikem trgu v Trstu mir. Pa ne zaradi doseženega soglasja ali začasnega premirja med desnosredinsko koalicijo in levosredinsko opozicijo, temveč zaradi počitniške prekinitve sej. Na včerajšnji seji se je tako samo nadaljevalo brbotanje, ki smo mu običajno priča na vseh sejah. Na včerajšnjo se je vrnil običajen modus operandi - obtoževanja in žaljivke.

Opozicijo je v slabo voljo spravilo predvsem dejstvo, da so tisti, ki imajo v rokah platno in škarje, z dnevnega reda povsem umaknili točki o rojanskih jaslih in o kabinski žičnici. O slednji se je pred nedavnim jasno izreklo Deželno upravno sodišče, ki je razsodilo, da okoljska dokumentacija ni v skladu z normami, je spomnil Francesco Russo.

Le o dobičku

Pristojni za finance Everest Bertoli je predstavil predlog sklepa o konsolidiranem zaključnem računu za prejšnje leto. Odbornik je dejal, da so dobičke beležili tako Občina Trst kot družbi, v katerih ima ta svoj delež: prevoznik Trieste Trasporti in Esatto. Desna sredina je glasovala za, leva sredina pa ni sodelovala pri glasovanju.