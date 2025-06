Niz diptihov in triptihov kot »okno« v druge razsežnosti

Dvorana Arturo Nathan Skladišča 26 v Starem pristanišču bo do 3. avgusta gostila astralne svetove, ki jih je ustvaril umetnik Carmelo Nino Trovato. Razstava, ki nosi naslov po novi zbirki slik Mondi Astrali, bo od jutri na ogled, danes ob 17.30 pa bo njeno uradno odprtje ob prisotnosti umetnika in kustosa razstave Sebastiana Daveria. Poleg svežih diptihov in triptihov, ki jih je avtor poimenoval Astralni svetovi in jih prvič razstavljajo v Skladišču 26, bo na ogled tudi izbor slik iz serij Cristalli Silenti in Acque Sognanti ter nekaj drugih del, ki bodo ponujala celovit vpogled v Trovatovo umetniško ustvarjanje. S tem se avtor začasno poslavlja od vsakdanjega materialnega sveta in spušča v duhovni svet. Njegova dela pa nam odpirajo pot v druge, notranje dimenzije stvarnosti, je bilo slišati na včerajšnji predstavitvi razstave v organizaciji Občine Trst.

O tej so spregovorili tržaški občinski odbornik Giorgio Rossi, kustos razstave Sebastiano Daverio in sam avtor Trovato. Ogled del bo možen ob četrtkih in petkih med 17. in 20. uro ter ob sobotah in nedeljah med 10. in 20. uro.

Carmelo Nino Trovato se je rodil v Jamljah 24. septembra leta 1954. Mati je bila Slovenka Albina Pacor. Študiral je arhitekturo na beneški univerzi, danes živi v Trstu in razstavlja po vsem svetu, za svoja dela je prejel več prestižnih nagrad. Njegovo umetniško raziskovanje se osredotoča na antropozofijo Rudolfa Steinerja in ezoteriko Massima Scaligera.