Nižji osip še ne pomeni, da sedimo na zeleni veji

Osip iz slovenskih nižjih srednjih šol na Tržaškem bo letos nižji od lanskega. Na poti iz tretjih v prve razrede drugostopenjskih srednjih šol s slovenskim učnim jezikom se jih bo drugam usmerilo 14 (lani 28, v šolskem letu 2021/2022 pa 15).

Prehod iz nižje srednje šole v naslednje izobraževalno obdobje prinaša v življenje najstnikov veliko novosti. Nadaljnje šolanje na slovenskih višjih srednjih šolah je za nekatere samoumevno, za druge pa ne. Zaključek triletne šolske izkušnje bo ob koncu šolskega leta doživelo 149 dijakinj in dijakov slovenskih srednjih šol prve stopnje. Iz podatkov, ki so nam jih posredovala tajništva višjih srednjih šol, pa bo prvošolcev na licejih in zavodih 135. Kot rečeno, jih 14 odhaja drugam.

Več v današnjem (četrtkovem) Primorskem dnevniku.