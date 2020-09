»Njegova uporaba je navidezno enostavna, toda ni igrača«

Ni kaj, električni skiroji so vedno bolj popularno prevozno sredstvo, zlasti v mestih jih vidimo vse več. Poveljnik tržaške lokalne policije Walter Milocchi sicer pravi, da v Trstu niso dosegli enakega viška popularnosti kot drugod. Gre za isti razlog zaradi katerega je na tržaških ulicah tudi manj kolesarjev. Številne vzpetine in strmine gotovo marsikdaj niso v spodbudo, zlasti če nekdo ne stopa po sledeh Tadeja Pogačarja ali Primoža Rogliča in mu že med lažjim vzponom zmanjka sapa.

Od decembra lani so v italijanski zakonodaji električni skiroji dobili isti status kot kolesa, kar je dodatno pripomoglo k njihovi razširjenosti. To namreč pomeni, da lahko krožijo po mestnih ulicah.

