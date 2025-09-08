»Njihov boj ni bil zaman«

Sprava, Evropska unija, vojne, Palestina, Ukrajina. Ključnih besed, s katerimi bi lahko zarisali rdečo nit današnje osrednje proslave ob 95. obletnici usmrtitve Bazoviških junakov in 80. obletnici prve proslave v spomin nanje, je še in še. Ferdu Bidovcu, Franju Marušiču, Zvonimirju Milošu in Alojzu Valenčiču, članom tajne organizacije Borba, se je danes poklonilo več sto oseb, Slovencev z obeh strani meje, a tudi predstavnikov (nekaterih) ravni italijanske politične in verske oblasti.

Častna gostja letošnje proslave je bila predsednica Republike Slovenije Nataša Pirc Musar. V svojem govoru je navzoče pozvala k medsebojnemu spoštovanju in razumevanju, saj lahko le tako zagotovimo, da ne bomo ponavljali napak iz preteklosti. Med drugim se je obregnila ob »neracionalno spiralo nasilja v Gazi« in se zahvalila Bazoviškim junakom ter odboru, ki neguje spomin nanje. Pred odhodom je tudi podpisala knjigo gostov, kjer je javnost pozvala, naj zremo v prihodnost.

Poleg predsednice sta spregovorila še zgodovinarka Marta Verginella (v slovenščini) ter pisatelj Paolo Rumiz (v italijanščini). Oba sta opozorila na dejstvo, da fašizem, proti kateremu so se borili Bidovec, Marušič, Miloš in Valenčič, četudi v drugačnih oblikah, še oziroma spet obstaja. Priložnostne pozdrave so poleg njiju podali še predsednik Odbora za proslavo Bazoviških junakov Milan Pahor, tržaški župan Roberto Dipiazza (ki je letos prišel na Gmajno s trikoloro na ramenih) ter tržaški škof Enrico Trevisi. Slednji je poudaril, da terja mir od nas odpuščanje, ne pa maščevanje. V maščevanju, je izpostavil škof, bodo vedno trpeli le nedolžni, na kar nas spominjata Gaza in Ukrajina.