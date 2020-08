Nočno življenje po zaostritvi ukrepov

Maske na bradah, manj kot metrska medsebojna razdalja in množično zbiranje na ulicah. Živahno in brezskrbno nočno življenje se na tržaških ulicah nadaljuje tudi prvi konec tedna po sprejemu novega odloka italijanskega zunanjega ministra za zdravje Roberta Speranze, ki je dan po velikem šmarnu odredil prepoved delovanja diskotek in nočnih klubov na prostem (v zaprtih prostorih je bilo plesanje prepovedano že prej). Zaradi naraščanja števila okužb z novim koronavirusom je minister na javnih mestih, kjer se pojavlja možnost množičnega zbiranja, med 18. uro popoldne in 6. uro zjutraj uvedel tudi obvezno uporabo mask.

Ker so se mladi v preteklih tednih na vse zaščitne ukrepe bolj kot ne požvižgali, smo se odločili, da stanje po novih zaostritvah preverimo tudi sami. V petek zvečer smo se odpravili na Trg Venezia, kjer se ponavadi mladi začnejo zbirati. Okoli 22. ure zvečer je bila na prizorišču mestnega nočnega življenja prisotna že kar lepa množica mladih. V parku na trgu o medsebojni razdalji ni bilo ne duha ne sluha, kar pa zbranih sploh ni motilo. Njihovo vedenje je zmotilo policiste, ki so pristopili k množici in jo opozorili, naj si nadenejo zaščitne maske. Brez ugovarjanja so si jih mladi nadeli. »Zame ni problem. Ničesar se ne bojim, tako da ne vidim problema,« je povedal eden od mladeničev, ki si je masko snel takoj, ko so se policisti oddaljili.

Medsebojno razdaljo je težko vzdrževati tudi v lokalih. Po novi odredbi nošnja mask sicer ni obvezna za tiste stranke, ki jedo ali pijejo ob mizi. Ta odločitev je utemeljena z argumentom, da je za ustrezno razdaljo s postavitvijo miz in stolov vzpostavil že lastnik lokala.